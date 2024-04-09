В НАТО заявили о создании штаба сухопутных войск на границе России и Норвегии

Согласно сообщениям, Североатлантический альянс планирует разместить штаб сухопутных войск в финском городе Миккели, расположенном примерно в 140 километрах от границы с Россией. Данная информация была предоставлена источниками газеты IltaLehti.
Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам также подтвердил планы по созданию данного штаба в Финляндии. Он отметил, что командование вооруженных сил Финляндии рекомендовало разместить здесь штаб сухопутных войск НАТО.
В мирное время этот штаб будет отвечать за планирование и проведение учебных мероприятий альянса в регионе. Организация, получившая название "штаб повышенной готовности", будет функционировать круглосуточно и подчиняться штаб-квартире НАТО в Норфолке, США.
Газета IltaLehti сообщает, что вопрос о создании этого штаба в Миккели включен в повестку дня предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне в июле. Стоит отметить, что в Миккели уже расположен штаб армии Финляндии.
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