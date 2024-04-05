Почему сотрудники миссии НАТО на Украине побоятся участвовать в боевых действиях — политолог о секретных планах альянса

Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов открыл Pravda. Ru планы миссии НАТО в зоне украинского конфликта.
Цели создания подобной структуры ясны, считает эксперт:
"Она может включать в себя советников, инструкторов, технических специалистов, которые будут помогать осваивать образцы военной техники. Возможно участие сотрудников миссии в планировании каких-то операций, координации разведывательной функции. Набор функций может быть различный. Я не думаю, что миссия предполагает непосредственное участие военнослужащих стран НАТО в боевых действиях", — говорит политолог.
Желание миссии НАТО защитить себя дипломатическим иммунитетом будет расходиться с планами России, уверен собеседник Pravda. Ru.
"Едва ли это будет очень большая структура. Количество людей может измеряться сотнями, но едва ли тысячами, тем более десятками тысяч. Вопрос о том, какой будет политико-дипломатический статус. В НАТО хотели бы видеть людей, обладающих дипломатическим иммунитетом. Россия согласится с такой трактовкой? Можно догадываться, что едва ли", — прогнозирует эксперт.
Эксперт допускает задействование натовской структуры на Украине и в дальнейшем.
"Если активная фаза специальной военной операции завершится, если в Киеве сохранится нынешнее руководство, то миссия может быть задействована для обеспечения более последовательной системной интеграции Вооруженных сил Украины в Вооруженные силы Североатлантического альянса, поскольку в ближайшем будущем все-таки вопрос о вхождении Украины в НАТО стоять не будет", — уверен политолог.
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