Агентство Bloomberg сообщило, что Украина и страны Запада не могут обогнать РФ по количеству боеприпасов

Украина и Запад проигрывают РФ в гонке за боеприпасами

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Агентство Bloomberg сообщает, что Украина и западные страны не могут догнать Россию в гонке за боеприпасами. Агентство пишет, что Запад сократил свою помощь Киеву, из-за чего ВСУ приходится экономить боеприпасы.

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Известно, что на фронте снарядов, выпущенных российской стороной, в 7 раз больше, чем со стороны Украины. А это в 2 раза превышает эти же показатели за январь.

Кая Каллас, премьер Эстонии, рассказала агентству, что военные компании РФ работают в 3 смены, а украинские запасы быстро подходят к концу. Без помощи со стороны Запада Киев проиграет.

Отмечается, что сторонники Украины все больше обеспокоены летним наступлением армии России, а также тем, что ВС РФ способны прорвать оборону Украины. Агентство сообщает, что во время встречи в Брюсселе могут обсудить вопросы нехватки вооружения и возможное российское наступление.