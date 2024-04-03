На Тайване произошло землетрясение

На Тайване произошло землетрясение магнитудой до 7,7

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Близ Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,7 из 10.

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Эпицентр находился неглубоко под водой. Менее чем через 15 минут последовали новые толчки магнитудой 6,6 и затем магнитудой 6,3, причём толчки уже наблюдались почти на дне океана. Сейсмологи зафиксировали на острове зафиксировали 58 толчков, из них более 11 магнитудой свыше 4. Это были самые мощные толчки на острове за последнюю четверть века. Сообщается, четыре человека погибли и 97 пострадали. В городе Хуалянь обрушились два здания, а в городе Синьбэй — здание завода по производству пластмассы.

Толчки ощущались также в районе острова Окинава, объявлена угроза цунами. Тайвань и Япония находятся в сейсмоопасной зоне, поэтому землетрясения там происходят регулярно.