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Россия решительным образом осуждает удар Израиля по посольству Ирана в Дамаске, заявили в МИД

МИД: РФ осуждает удар Израиля по посольству Ирана

2:07
Мир

МИД РФ выразил свое возмущение в связи с нападением Израиля на иранское дипломатическое представительство в Сирии.

МИД: РФ осуждает удар Израиля по посольству Ирана
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В заявлении МИД России подчеркивается решительное осуждение этого нападения на иранское консульство в Сирии. По мнению ведомства, любые атаки на дипломатические и консульские учреждения, неприкосновенность которых обеспечивается Венскими конвенциями, являются категорически неприемлемыми.

1 апреля вечером израильские воздушные силы нанесли удар по иранскому консульству в Дамаске, в результате чего здание было разрушено, есть жертвы. МИД РФ отметил, что нападение произошло в густонаселенном районе столицы, что повышало риск гибели гражданских лиц.

В МИД России подчеркнули, что подобные агрессивные действия со стороны Израиля не могут быть допущены и должны быть прекращены. Ведомство призвало международное сообщество оценить произошедшее и призвало власти Израиля воздержаться от применения силы в Сирии и других соседних странах из-за опасности возможных последствий для всего региона.

Ранее сирийское государственное телевидение сообщало о противовоздушной обороне, отражающей атаку в пределах Дамаска, в небе слышались взрывы. Сирийский телеканал Al Ikhbariya позже сообщил, что Израиль атаковал здание в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска.

Как сообщал корреспондент РИА Новости, ракетное нападение Израиля было направлено на здание рядом с посольством Ирана в Дамаске, само здание дипмиссии также было повреждено. Источник из сирийских служб безопасности сообщил РИА Новости, что в результате израильской атаки погибли как минимум два человека. Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля был направлен на здание генерального консульства и резиденцию посла Ирана в Дамаске. Согласно информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате атаки. По его данным, в ходе атаки погибли от пяти до семи человек. Tasnim также сообщал, что в результате авиаудара пострадали 12 человек.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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