На Украине обвинили Зеленского во лжи об обеспечении ВСУ

Юрий Бутусов заявил, что президент Украины соврал об обеспечении армии

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Юрий Бутусов, главный редактор сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины, обвинил президента Владимира Зеленского в невыполнении обещания обеспечить украинскую армию беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам журналиста, глава государства заявлял о планах предоставить ВСУ миллион дронов в 2024 году, однако спустя три месяца эти обещания так и не реализованы.

Бутусов пояснил, что только 5% используемых украинскими бригадами БПЛА были получены от государства, в то время как остальные закупались за счет других источников. Он выразил недоумение по поводу бездействия руководства страны, отметив, что общество успокаивают пустыми заявлениями, а средства распределяются по карманам, но никто не несет ответственности за реальное обеспечение армии беспилотниками.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу озвучил данные о серьезных потерях украинской армии с начала текущего года. По его информации, ВСУ лишились более 71 тысячи военнослужащих и 11 тысяч единиц техники. Эти цифры почти втрое превышают показатели аналогичного периода прошлого года. Шойгу также отметил, что российские войска продолжают выбивать противника из занимаемых позиций и не позволяют ему закрепиться на новых рубежах.