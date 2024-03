Главком ВСУ обсуждал положение на фронте с генералом армии США

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Чарльзом Брауном.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International