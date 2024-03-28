Главком ВСУ обсуждал положение на фронте с генералом армии США

Александр Сырский провел телефонный разговор с генералом США Чарльзом Брауном

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Чарльзом Брауном.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Как сообщили в Генштабе ВСУ, стороны обсудили потребности украинской армии на ближайшие месяцы, вопросы необходимой помощи со стороны США, в частности, по усилению защиты, развитию фортификационных сооружений, а также некоторые стратегические аспекты на перспективу 2024 года.

Ранее директор ЦРУ Роберт Бернс предупреждал, что без дополнительной военной поддержки от США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры с Россией на невыгодных для себя условиях уже через год. По его мнению, отсутствие американской помощи приведет к дальнейшему отступлению ВСУ и потере территорий. Украинские военные также признавали, что без поставок боеприпасов от Запада Киев проиграет войну. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, заявлял, что ЕС не сможет предоставить Украине финансовые ресурсы, достаточные для одержания военной победы над Россией.

Москва считает поставки вооружений Украине препятствием для урегулирования конфликта и фактическим вовлечением стран НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с оружием для Украины станут законными целями для России. По его словам, США и НАТО уже напрямую участвуют в конфликте, обеспечивая не только поставки вооружений, но и подготовку украинских военных на своих базах. В Кремле неоднократно заявляли, что поддержка Украины оружием только затягивает конфликт и негативно влияет на перспективы переговоров.