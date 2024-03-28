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Politico: Украина сталкивается с нехваткой боеприпасов и трудностями в выстраивании обороны

1:12
Мир

Украина сталкивается с серьезными трудностями при строительстве защитных сооружений на своей территории. Как сообщила газета Politico, ссылаясь на бывшего высокопоставленного командира, стране не хватает как боеприпасов, так и военных для укрепления своих позиций.

Politico: Украина сталкивается с нехваткой боеприпасов и трудностями в выстраивании обороны
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В Киеве оппозиция критикует действия военных и властей за недостаточно оперативное возведение фортификационных сооружений. По их мнению, это может негативно сказаться на ситуации в случае нового российского наступления.

Как отметил военный эксперт из Польши Конрад Музыка, Украина начала строительство своих оборонительных линий слишком поздно и теперь не имеет возможности нагнать темп. При этом президент Владимир Зеленский объявил о начале создания трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2000 км. На эти цели власти выделили значительные средства — более 20 млрд гривен (около $525,6 млн). Однако, по словам депутата Верховной рады Виктории Сюмар, финансирование строительства остается недостаточным. Украина просто не в состоянии быстро и в требуемом объеме укреплять свои позиции.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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