Западные СМИ обнажили список проблем ВСУ: нехватка боеприпасов и проблемы при строительстве оборонительных сооружений

Украина сталкивается с серьезными трудностями при строительстве защитных сооружений на своей территории. Как сообщила газета Politico, ссылаясь на бывшего высокопоставленного командира, стране не хватает как боеприпасов, так и военных для укрепления своих позиций.

