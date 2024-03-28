Виола фон Крамон-Таубадель, которая является депутатом в Европейском парламенте, сказала, что желание Украины вывести свою армию к границам страны 1991 года невыполнимо. Она указала, что Киеву стоит трезво оценивать ситуацию в мире и на этой основе выстраивать свои задачи и желания.
Депутат заявила, что сейчас Украина выдает желаемое за действительное. Она посоветовала учитывать поставку вооружения и накал в мире и управлять своими ожиданиями.
Виола фон Крамон-Таубадель подчеркнула, что после того, как конфликт будет разрешен, реальная ситуация может отличаться от желаний властей Киева, поэтому нужно уже сейчас приступить к обсуждению возможных исходов.
Напомним вам, что правительство России многократно заявляли о том, что готовы начать переговоры с украинской стороной, чтобы разрешить конфликт. А Мария Захарова, которая является официальным представителем МИД страны, заявляла, что главным препятствием на пути переговоров стоят власти Украины. Они издали закон, который запрещает любые диалоги с Владимиром Путиным.
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