Депутат Европарламента сказала, что заявление Украины о границах страны 1991 года нереалистично

В Европарламенте заявили о нереалистичности слов Киева о границах 1991 года

1:07 Your browser does not support the audio element. Мир

Виола фон Крамон-Таубадель, которая является депутатом в Европейском парламенте, сказала, что желание Украины вывести свою армию к границам страны 1991 года невыполнимо. Она указала, что Киеву стоит трезво оценивать ситуацию в мире и на этой основе выстраивать свои задачи и желания.

Фото: flickr.com by Heinrich Böll Stiftung from Berlin, Deutschland is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Депутат заявила, что сейчас Украина выдает желаемое за действительное. Она посоветовала учитывать поставку вооружения и накал в мире и управлять своими ожиданиями.

Виола фон Крамон-Таубадель подчеркнула, что после того, как конфликт будет разрешен, реальная ситуация может отличаться от желаний властей Киева, поэтому нужно уже сейчас приступить к обсуждению возможных исходов.

Напомним вам, что правительство России многократно заявляли о том, что готовы начать переговоры с украинской стороной, чтобы разрешить конфликт. А Мария Захарова, которая является официальным представителем МИД страны, заявляла, что главным препятствием на пути переговоров стоят власти Украины. Они издали закон, который запрещает любые диалоги с Владимиром Путиным.