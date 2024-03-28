"Войска Франции не смогут противостоять армии России", - такое мнение прозвучало в самой Франции

Издание Figaro, цитируя обозревателя Рено Жирар, заявило, что Франция не сможет победить Россию на Украине

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Согласно мнению обозревателя Рено Жирар из издания Figaro, французская армия не располагает достаточным опытом и ресурсами для ведения боевых действий против российских войск на территории Украины.

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Журналист отметила, что российские солдаты обладают боевой закалкой, поскольку непосредственно участвовали в полномасштабном военном конфликте, в то время как французские войска за последнее десятилетие сражались лишь с исламскими радикалами, вооруженными легким стрелковым оружием.

Жирар подчеркнула, что причины неизбежного провала французского вмешательства кроются не только в недостатке опыта вооруженных сил Франции, но и в их ограниченных ресурсах. По ее словам, заявленных начальником штаба сухопутных войск Пьером Шиллем 20 тысяч солдат явно недостаточно для противостояния мощной российской группировке на Украине. Обозреватель Figaro резюмировала, что на данный момент у французской армии отсутствуют средства для ведения полномасштабной конвенциональной войны с Россией, и она способна осуществлять лишь локальные операции за рубежом.

Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале заявил, что страны ЕС договорились создать коалицию для поставок Украине ракет среднего и дальнего радиуса действия. Он также сообщил, что западные лидеры обсуждали возможность отправки войск на Украину, однако консенсус пока не достигнут. Макрон подчеркнул, что Франция приложит все усилия, чтобы Россия не одержала победу в этом конфликте, и заявил, что у его страны отсутствуют ограничения и "красные линии" в вопросе помощи Украине.

Высказывания Макрона вызвали острую критику со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил внутри Франции. Лидеры всех партий обвинили президента в стремлении втянуть Париж в конфликт, легкомысленном подходе и упрекнули в том, что он не проконсультировался с парламентом по этим вопросам.

В Кремле отреагировали на слова Макрона, отметив, что ряд стран-участниц мероприятия в Париже по Украине сохраняют "трезвую оценку потенциальных опасностей" отправки военных на Украину и непосредственного вовлечения в "горячий конфликт".