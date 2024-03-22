Глава МИД Эстонии сделал заявление по поводу отправки войск на Украину

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Маргус Цахкна: Киев не обращался к Таллину с просьбой отправить свои войска

1:00
Мир

Эстония не планирует отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна. Он отметил, что соответствующих переговоров не ведется, и Киев не обращался с такой просьбой.

Маргус Цахкна: Киев не обращался к Таллину с просьбой отправить свои войска
Фото: flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Цахкна подчеркнул, что более эффективным способом поддержки Украины является поставка боеприпасов и оружия. Он считает, что это позволит украинцам самостоятельно вести боевые действия, не требуя вмешательства иностранных войск.

Министр выразил поддержку дискуссии, инициированной президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая, по его мнению, выводит Запад на новый уровень. Он отметил, что нестандартные меры могут быть полезны, но в настоящее время приоритетом является оказание немедленной помощи Украине.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась гарантировать, что эстонские военные не будут отправлены на Украину. Она заявила, что Россия представляет прямую угрозу для Эстонии.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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