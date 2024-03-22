Глава МИД Эстонии сделал заявление по поводу отправки войск на Украину

Маргус Цахкна: Киев не обращался к Таллину с просьбой отправить свои войска

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Эстония не планирует отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна. Он отметил, что соответствующих переговоров не ведется, и Киев не обращался с такой просьбой.

Фото: flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Цахкна подчеркнул, что более эффективным способом поддержки Украины является поставка боеприпасов и оружия. Он считает, что это позволит украинцам самостоятельно вести боевые действия, не требуя вмешательства иностранных войск.

Министр выразил поддержку дискуссии, инициированной президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая, по его мнению, выводит Запад на новый уровень. Он отметил, что нестандартные меры могут быть полезны, но в настоящее время приоритетом является оказание немедленной помощи Украине.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась гарантировать, что эстонские военные не будут отправлены на Украину. Она заявила, что Россия представляет прямую угрозу для Эстонии.