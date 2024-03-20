В Одесской области село Надеждовка стало Шампанью

В Одесской области появилось село Шампань

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Комитет Верховной рады по переименованию географических названий приняла решение о переименовании села Надеждовка в Шампань. Село Надеждовка не впервые меняет название: во времена немецкой оккупации оно носило название Гофнунгсфельд.

Фото: https://vk.com/wall-197947986_33798

По всей видимости, переименование села в Одесской области связано с повышенным интересом Франции к Одесской области. Исторический интерес Франции к Одессе и области отмечается с середины XIX века, когда Франция намеревалась помимо Крыма аннексировать и поставить под свой контроль Одессу и низовье Днепра. Однако героическая оборона Севастополя нарушила эти планы. Не состоялась колонизация Одессы и её округи во время Гражданской войны в России. когда в 1919 году французские войска высаживались в городе, но не рискнули вступить в военные действия с большевиками из опасности роста революционных настроений во Франции.

Следует отметить, что в самой Франции ни города, ни села с названием "Шампань" нет: это название департамента и региона на северо-востоке страны.

Сейчас Франция снова акцентирует внимание на Одессе. Местные власти уже, очевидно, перестраиваются под новых хозяев. На Украине уже случались переименования подобного рода: село Новгородское в Донецкой области Украины (в годы до создания ДНР) переименовали в Нью-Йорк.