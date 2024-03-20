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Йоав Галант на следующей недели отправится в Америку по приглашению американского коллеги Ллойда Остина

Глава Минобороны Израиля посетит США с официальным визитом

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Мир

Йоав Галант, который занимает пост министра обороны в Израиле, собирается отправиться в Америку с официальным визитом.

Глава Минобороны Израиля посетит США с официальным визитом
Фото: idfanc.activetrail.biz by IDF Spokesperson's Unit photographer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

В пресс-службе госведомства сообщают, что Галант посетит США по приглашению Ллойда Остина, который занимает пост министра обороны в Америке. Во время визита израильский министр посетит Пентагон, где будет обсуждаться ряд вопросов по обеспечению безопасности.

В предоставленных темах обсуждения на встрече: операция армии Израиля в секторе Газа, вопросы гуманитарного характера, военная поддержка. В министерстве сообщили и о том, что Галант хочет увидеться с некоторыми официальными лицами, работающими в администрации Америки и Конгрессе.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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