Йоав Галант на следующей недели отправится в Америку по приглашению американского коллеги Ллойда Остина

Йоав Галант, который занимает пост министра обороны в Израиле, собирается отправиться в Америку с официальным визитом.
В пресс-службе госведомства сообщают, что Галант посетит США по приглашению Ллойда Остина, который занимает пост министра обороны в Америке. Во время визита израильский министр посетит Пентагон, где будет обсуждаться ряд вопросов по обеспечению безопасности.
В предоставленных темах обсуждения на встрече: операция армии Израиля в секторе Газа, вопросы гуманитарного характера, военная поддержка. В министерстве сообщили и о том, что Галант хочет увидеться с некоторыми официальными лицами, работающими в администрации Америки и Конгрессе.
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