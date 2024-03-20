"Призвать к ответу". Володин напомнил, как НАТО бомбили Югославию в 1999 году и убили Слободана Милошевича

Володин: США делают все, чтобы мир забыл о бомбардировках НАТО Югославии

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США с 1999 года делают все, чтобы люди забыли, как НАТО без санкции Совбеза ООН подвергла бомбардировкам Белград и другие города Югославии, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис is licensed under public domain

20 марта Госдума России рассмотрит проект обращения в связи с 25-летней годовщиной бомбардировки Югославии войсками НАТО.

Володин назвал атаки Североатлантического альянса на мирные города Югославии "варварскими" и отметил, что руководство США и ЕС, включая действующего американского лидера Джо Байдена, так и не понесли наказание за то, что уничтожили целую страну, как и за смерть президента Югославии Слободана Милошевича в гаагской тюрьме.

"Мир обязан дать справедливую оценку событиям тех лет: призвать к ответу и осудить виновников уничтожения Югославии", — подчеркнул Володин.

В 1999 году с 24 марта по 10 июня НАТО без одобрения Совета Безопасности ООН проводила бомбардировки мирных городов Югославии. Причиной военной операции стало противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии. В результате авиаударов погибли более 2,5 тысячи человек, в том числе 87 детей, и причинен ущерб на 100 млрд долларов.

Окружной суд Белграда 21 сентября 2000 г. признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок Югославии генерала ВС США Уэсли Кларка и бывшего генсека НАТО Хавьера Солана. Однако после свержения в октябре Слободана Милошевича новое руководство страны добилось пересмотра вердикта и отмены приговора обвиняемым.

Ранее Дональд Трамп назвал условия выхода США из НАТО.