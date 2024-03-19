Въезд на территорию России из Латвии ожидают более чем 1,7 тысяч грузовых автомобилей

На российско-латвийской границе образовались массовые скопления грузового транспорта. По данным Федеральной таможенной службы, в очередях на въезд в Россию во вторник утром простаивали свыше 1700 грузовых автомобилей.
Наибольшее количество большегрузов скопилось на пункте пропуска Бурачки в Псковской области — здесь ожидали оформления 1350 фур. Еще 380 грузовиков выстроились в очередь на соседнем пункте Убылинка. За предыдущие сутки на этих двух пропускных пунктах удалось оформить лишь 256 грузовых транспортных средств, что свидетельствует о серьезных задержках в обработке потока.
Причины возникновения столь внушительных заторов на границе с Латвией пока не разъясняются.
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