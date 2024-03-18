Аналитик Калашников: гаджеты от Apple начали следить за россиянами для спецслужб НАТО

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Новейшие гаджеты, которые могут стоить гражданам России целую месячную зарплату, подвергаются серьезному риску, предупреждают эксперты. По их словам, за этими модными устройствами от американской компании Apple могут следить интересы недругов из стран НАТО, сообщает EADaily.

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Какую опасность несут желанные многими новинки от Apple? И смартфоны, и очки смешанной реальности Vision Pro представляют лишь видимое удобство, но на самом деле активно собирают огромное количество личной информации о пользователе. Они осуществляют сканирование радужной оболочки глаз, определяют межзрачковое расстояние и отслеживают движения рук.

Распространенное использование таких технологий может быть использовано для целенаправленного искажения реальности. В итоге пользователей могут превратить в "биологических роботов", контролируя их чувства и формируя их желания. Это может привести к манипуляции волей и выполнению команд без осознания различий между реальностью и виртуальным миром. Чтобы избежать этого, эксперты призывают соблюдать цифровую гигиену.