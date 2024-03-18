Новейшие гаджеты, которые могут стоить гражданам России целую месячную зарплату, подвергаются серьезному риску, предупреждают эксперты. По их словам, за этими модными устройствами от американской компании Apple могут следить интересы недругов из стран НАТО, сообщает EADaily.
Какую опасность несут желанные многими новинки от Apple? И смартфоны, и очки смешанной реальности Vision Pro представляют лишь видимое удобство, но на самом деле активно собирают огромное количество личной информации о пользователе. Они осуществляют сканирование радужной оболочки глаз, определяют межзрачковое расстояние и отслеживают движения рук.
Распространенное использование таких технологий может быть использовано для целенаправленного искажения реальности. В итоге пользователей могут превратить в "биологических роботов", контролируя их чувства и формируя их желания. Это может привести к манипуляции волей и выполнению команд без осознания различий между реальностью и виртуальным миром. Чтобы избежать этого, эксперты призывают соблюдать цифровую гигиену.
"Важно осознавать, что при использовании импортной техники производители могут знать ваши предпочтения, местоположение и привычки… Например, если я говорю о чем-то определенном, то начинаю видеть рекламу по этой теме на своем смартфоне. Это означает, что смартфон слушает меня, также как и его производители. То же самое касается и очков дополненной реальности, которые передают данные о вас производителю. Это позволяет создать массовую базу данных о вас, ваших интересах и образе жизни. Таким образом, вы становитесь уязвимыми для хакеров. Западные спецслужбы могут использовать эти данные без необходимости продажи. Apple просто предоставляет им доступ", — предостерегает писатель-футуролог и военный аналитик Максим Калашников.
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.