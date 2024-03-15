Гражданин России был оштрафован эстонскими пограничниками за ношение георгиевской ленты

Россиянин получил штраф от пограничников Эстонии за ношение георгиевской ленты

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Пограничники в Нарве наложили штраф в размере 400 евро на гражданина из России за наличие георгиевской ленты на его рюкзаке, сообщил портал ERR государственного телерадиовещания в пятницу.

Фото: Police and Border Guard Board is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Инцидент произошел на пограничном пункте "Нарва-1". Пограничники обнаружили у гражданина РФ, направлявшегося в Россию, прикрепленную к рюкзак георгиевскую ленту. Мужчине объяснили, что подобная символика запрещена в Эстонии. После этого гражданина России оштрафовали на 400 евро и разрешили ему продолжить путь в Ивангород. Лента была изъята", — сообщает портал.

В прошлом году в Эстонии был принят закон, который запрещает использовать "враждебную символику". По закону запрещается демонстрировать символы, связанные с поддержкой или оправданием актов насилия, геноцида, преступлений против человечества или военных преступлений. Наказание может заключаться в штрафе до 1200 евро или аресте, при этом для юридических лиц максимальный штраф составляет 32 тысячи евро.

В законодательстве не упоминаются определённые знаки или символы, но было пояснено полицией, что "враждебная символика" включает в себя георгиевские ленты, символ "Z", флаги и гербы Росси, а также советскую военную униформу.