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Франция давно намеревается отправить войска на Украину

Франция собирается отправить войска на Украину с лета 2023 года

1:10
Мир

Французское издание Le Monde сообщило, что вопрос об отправке французского экспедиционного корпуса на Украину обсуждался с лета 2023 года. Этот вопрос поднимался 12 июня 2023 года на заседании Совета национальной обороны и безопасности Франции. Однако тогда инициатива не нашла поддержки.

Франция собирается отправить войска на Украину с лета 2023 года
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Вновь вопрос об отправке войск на Украину был поднят 26 февраля 2024 года в ходе конференции Франции и союзников по ЕС и НАТО. Эммануэль Макрон допустил, что отправка войск на Украину практически предрешена. Однако его мнение вызвало всеобщее осуждение, и только премьер-министр Эстонии Кая Каллас одобрила это предложение. Впрочем, недавно даже глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что французские войска на Украине не нужны. 

В свою очередь Владимир Путин неоднократно заявлял, что иностранные войска на Украине под официальными флагами будут расценены в качестве интервентов и по отношению к ним будут приняты соответствующие меры. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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