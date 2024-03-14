Франция давно намеревается отправить войска на Украину

Франция собирается отправить войска на Украину с лета 2023 года

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Французское издание Le Monde сообщило, что вопрос об отправке французского экспедиционного корпуса на Украину обсуждался с лета 2023 года. Этот вопрос поднимался 12 июня 2023 года на заседании Совета национальной обороны и безопасности Франции. Однако тогда инициатива не нашла поддержки.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Вновь вопрос об отправке войск на Украину был поднят 26 февраля 2024 года в ходе конференции Франции и союзников по ЕС и НАТО. Эммануэль Макрон допустил, что отправка войск на Украину практически предрешена. Однако его мнение вызвало всеобщее осуждение, и только премьер-министр Эстонии Кая Каллас одобрила это предложение. Впрочем, недавно даже глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что французские войска на Украине не нужны.

В свою очередь Владимир Путин неоднократно заявлял, что иностранные войска на Украине под официальными флагами будут расценены в качестве интервентов и по отношению к ним будут приняты соответствующие меры.