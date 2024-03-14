Роберт Фицо заявил, что не видит в России врага для Словакии

Словакия не будет делать из России врага

1:33 Your browser does not support the audio element. Мир

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не относится к числу тех, кто стремится превратить Россию во врага. Он подчеркнул, что не может представить, чтобы Словакия проводила политику, направленную на создание образа России как противника.

Фото: flickr.com by EU2016 SK is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Фицо рассказал, что посетил памятник солдатам Красной армии в городе Зволен, где похоронены более 17 тысяч советских и 11 тысяч румынских военнослужащих. По его словам, такие места имеют важное значение, поскольку напоминают об исторических событиях, связывающих народы двух стран. Премьер выразил сожаление, что некоторые политики, в том числе в Словакии, предпочли бы возвести новый "железный занавес" между Европой и Россией, однако он отвергает подобную политику и никогда не будет ее поддерживать.

Фицо высказал надежду, что ситуация на Украине будет урегулирована путем мирных переговоров и наступит нормализация отношений между отдельными странами. Он напомнил, что в следующем году будет отмечаться 80-летие победы над фашизмом, и выразил мнение, что в торжествах должен принять участие весь мир, включая все страны, способствовавшие поражению нацизма.

Ранее премьер-министр неоднократно заявлял о необходимости нормальных отношений между Словакией и Россией, обещая предпринять шаги в этом направлении. В декабре 2023 года он подчеркивал важность диалога между Братиславой и Москвой, отвергая идею игнорирования России из-за конфликта на Украине.