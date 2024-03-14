Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не относится к числу тех, кто стремится превратить Россию во врага. Он подчеркнул, что не может представить, чтобы Словакия проводила политику, направленную на создание образа России как противника.
Фицо рассказал, что посетил памятник солдатам Красной армии в городе Зволен, где похоронены более 17 тысяч советских и 11 тысяч румынских военнослужащих. По его словам, такие места имеют важное значение, поскольку напоминают об исторических событиях, связывающих народы двух стран. Премьер выразил сожаление, что некоторые политики, в том числе в Словакии, предпочли бы возвести новый "железный занавес" между Европой и Россией, однако он отвергает подобную политику и никогда не будет ее поддерживать.
Фицо высказал надежду, что ситуация на Украине будет урегулирована путем мирных переговоров и наступит нормализация отношений между отдельными странами. Он напомнил, что в следующем году будет отмечаться 80-летие победы над фашизмом, и выразил мнение, что в торжествах должен принять участие весь мир, включая все страны, способствовавшие поражению нацизма.
Ранее премьер-министр неоднократно заявлял о необходимости нормальных отношений между Словакией и Россией, обещая предпринять шаги в этом направлении. В декабре 2023 года он подчеркивал важность диалога между Братиславой и Москвой, отвергая идею игнорирования России из-за конфликта на Украине.
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