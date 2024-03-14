Бойкот McDonalds продолжается. Сеть ресторанов фастфуда подешевела на $7 млрд из-за произраильской позиции

McDonalds потерял $7 млрд за несколько часов из-за бойкота от Ближнего Востока

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Бойкот от Ближнего Востока отнял у McDonalds $7 млрд всего за несколько часов. Это крупнейший дневной убыток на бирже за 5 недель.

Фото: flickr.com by Luca Mascaro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сеть ресторанов общественного питания резко упала в стоимости после заявления финансового директора о продолжающемся воздействии бойкота на продажи в странах Ближнего Востока.

Падение продаж McDonalds стало следствием произраильской позиции компании в военном конфликте между Израилем и ХАМАС. Жители стран Ближнего Востока призвали бойкотировать рестораны корпорации, а также Starbucks, Coca-Cola и другие западные бренды. Сокращение продаж McDonalds наблюдается также в Индии и Китае.

В феврале один из акционеров McDonalds заявил Reuters, что влияние израильско-палестинского конфликта станет самой серьезной проблемой для компании в течение нескольких кварталов.

Ранее Дональд Трамп потребовал от Европы тратить на Украину меньше денег.