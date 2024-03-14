Бойкот McDonalds продолжается. Сеть ресторанов фастфуда подешевела на $7 млрд из-за произраильской позиции

Бойкот от Ближнего Востока отнял у McDonalds $7 млрд всего за несколько часов. Это крупнейший дневной убыток на бирже за 5 недель.
Сеть ресторанов общественного питания резко упала в стоимости после заявления финансового директора о продолжающемся воздействии бойкота на продажи в странах Ближнего Востока.
Падение продаж McDonalds стало следствием произраильской позиции компании в военном конфликте между Израилем и ХАМАС. Жители стран Ближнего Востока призвали бойкотировать рестораны корпорации, а также Starbucks, Coca-Cola и другие западные бренды. Сокращение продаж McDonalds наблюдается также в Индии и Китае.
В феврале один из акционеров McDonalds заявил Reuters, что влияние израильско-палестинского конфликта станет самой серьезной проблемой для компании в течение нескольких кварталов.
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