Дональд Трамп заявил, что Европа должна тратить на Украину столько же, сколько и США

Трамп потребовал от Европы тратить на Украину больше денег

1:16 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп считает, что европейские страны должны тратить на поддержку украинских партнёров больше денег. Об этом политик сказал в беседе с телеканалом Newsmax.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Трамп объяснил, что речи о прекращении помощи Украине в случае его победы на выборах не идёт, однако Европа должна догонять Штаты по объёму трат на Киев. Как подчеркнул бывший американский президент, это справедливо, ведь в совокупности экономика всех европейских государств близка к экономике США.

Политик утверждает, что Европа тратит на Украину почти на 100 млрд долларов меньше, чем Вашингтон. И это притом, что Америку от зоны боевых действий отделяет океан, а у европейцев такой защиты нет.

Трамп назвал сложившуюся ситуацию, когда американцы помогают Украине больше, чем Европа, несправедливой, но добавил, что вряд ли нынешний президент США Джо Байден это изменит.

Напомним, ранее стало известно, что Дональд Трамп набрал нужное количество голосов для участия в президентских выборах. Действующий американский лидер Джо Байден также намерен побороться за своё кресло и остаться в нём на новый срок. Подробнее об этом читайте в нашем материале.