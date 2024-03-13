Стала известна грустная правда о ценах в США

В США владельцы магазинов заменили продукты на карточки с изображением еды

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Журналист издания "Комсомольская Правда" Александр Владимиров рассказал о ситуации с ценами в Соединённых Штатах. Он отметил, что инфляция выросла так, что даже нью-йоркские нищие недовольно морщатся, когда им дают монеты вместо бумажных денег.

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В настоящее время на один доллар почти во всех магазинах можно купить лишь одноразовый пакет. Поэтому перестала быть актуальной сеть "Всё за доллар", где за эти деньги теперь можно приобрести только сомнительного качества китайские безделушки.

Дороговизна привела к массовым кражам. Сначала продавцы боролись с ворами, запирая популярные товары в витринах. Теперь на полках размещают карточки, на которых изображают товар, его цену и характеристики. Покупатели собирают карточки, предъявляют их на кассе, и только там получают желаемое.