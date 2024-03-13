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Макрон приедет в Берлин консультировать Шольца

Макрон и Шольц планируют провести в пятницу консультацию в Берлине

1:22
Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в Берлин в пятницу для проведения консультаций с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Лидеры обсудят "нюансы в одном техническом вопросе" — пояснили в немецком кабинете министров. Конкретная тематика встречи не раскрывается.

Макрон и Шольц планируют провести в пятницу консультацию в Берлине
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Отношения между президентом Франции и канцлером Германии были достаточно напряжёнными в силу того, что самоуверенный и самонадеянный по натуре Эммануэль Макрон всегда стремился доминировать над слабым и безвольным Олафом Шольцем, который всегда старался не быть в откровенном подчинении у своего визави. 

Украинский кризис ещё более обострил разногласия в этом европейском "тандеме". Если Макрон с самого начала и особенно с января - февраля 2024 года стал призывать к самым радикальным мерам против России, то трусливый и осторожный Шольц всегда старался избегать опасных решений. Однако его мало-помалу "продавили" сначала на поставки немецкого стрелкового вооружения, затем систем ПВО Iris-T и Gepard, а затем и на поставки танков Leopard 2, против чего Шольц упирался как мог. 

Теперь его собираются уговорить на поставки самых дальнобойных в Европе ракет Taurus. Видимо после неудачи британцев миссия "давления" на Шольца доверена более решительному и настойчивому Макрону. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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