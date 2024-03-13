Макрон приедет в Берлин консультировать Шольца

Президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в Берлин в пятницу для проведения консультаций с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Лидеры обсудят "нюансы в одном техническом вопросе" — пояснили в немецком кабинете министров. Конкретная тематика встречи не раскрывается.
Отношения между президентом Франции и канцлером Германии были достаточно напряжёнными в силу того, что самоуверенный и самонадеянный по натуре Эммануэль Макрон всегда стремился доминировать над слабым и безвольным Олафом Шольцем, который всегда старался не быть в откровенном подчинении у своего визави.
Украинский кризис ещё более обострил разногласия в этом европейском "тандеме". Если Макрон с самого начала и особенно с января - февраля 2024 года стал призывать к самым радикальным мерам против России, то трусливый и осторожный Шольц всегда старался избегать опасных решений. Однако его мало-помалу "продавили" сначала на поставки немецкого стрелкового вооружения, затем систем ПВО Iris-T и Gepard, а затем и на поставки танков Leopard 2, против чего Шольц упирался как мог.
Теперь его собираются уговорить на поставки самых дальнобойных в Европе ракет Taurus. Видимо после неудачи британцев миссия "давления" на Шольца доверена более решительному и настойчивому Макрону.
Граждане России смогут посещать страны Европейского союза без необходимости владения биометрическим паспортом.