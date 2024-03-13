Финляндия объявляет о военной опасности со стороны России

Премьер Финляндии Петтери Орпо выступил в Европарламенте с резкой речью, в которой обвинил Россию в подготовке к длительному конфликту с Западом и представлении постоянной военной угрозы Европе. Об этом сообщает EADaily.
Он объединил в речи все стереотипы о России, циркулирующие в обществе, и выразил уверенность в том, что Европейский союз может победить Россию, объединив свои ресурсы.
Орпо также выразил беспокойство по поводу использования Россией миграции как оружия для оказания давления на Финляндию и Евросоюз в целом.
Граждане России смогут посещать страны Европейского союза без необходимости владения биометрическим паспортом.