Финляндия объявляет о военной опасности со стороны России

Премьер Финляндии обвинил Россию в представлении постоянной военной угрозы Европе

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Премьер Финляндии Петтери Орпо выступил в Европарламенте с резкой речью, в которой обвинил Россию в подготовке к длительному конфликту с Западом и представлении постоянной военной угрозы Европе. Об этом сообщает EADaily.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Он объединил в речи все стереотипы о России, циркулирующие в обществе, и выразил уверенность в том, что Европейский союз может победить Россию, объединив свои ресурсы.

Орпо также выразил беспокойство по поводу использования Россией миграции как оружия для оказания давления на Финляндию и Евросоюз в целом.