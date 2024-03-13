Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Канье Уэст появился в новом мерче с надписью на русском языке
Эксперты уверены, что реформа ОСАГО обречена на провал
Лидер ЛДПР выступил против кабальных кредитных условий
Почему коты любят спать в хозяйской постели
Матвийчук: на правом берегу Днепра открывается выход на Запорожье
Сколько минимум нужно проходить пешком в день
Эксперты рассказали, как людям помогают оригиналы и копии кассовых чеков
5 зарубежных экранизаций пьес Чехова
Часть гостиничного фонда "Роза Хутор" будет реорганизована
Финляндия объявляет о военной опасности со стороны России

Премьер Финляндии обвинил Россию в представлении постоянной военной угрозы Европе

0:34
Мир

Премьер Финляндии Петтери Орпо выступил в Европарламенте с резкой речью, в которой обвинил Россию в подготовке к длительному конфликту с Западом и представлении постоянной военной угрозы Европе. Об этом сообщает EADaily.

Премьер Финляндии обвинил Россию в представлении постоянной военной угрозы Европе
Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Он объединил в речи все стереотипы о России, циркулирующие в обществе, и выразил уверенность в том, что Европейский союз может победить Россию, объединив свои ресурсы.

Орпо также выразил беспокойство по поводу использования Россией миграции как оружия для оказания давления на Финляндию и Евросоюз в целом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
ЕС открывает двери: россияне могут въезжать без биометрического паспорта

Граждане России смогут посещать страны Европейского союза без необходимости владения биометрическим паспортом.

Россияне смогут въезжать в Европу без биометрического паспорта
Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" ждёт ребёнка: "Мечтала об этом столько времени"
Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" объявила о беременности: "Теперь моё сердце бьётся за двоих!"
Валерия хотела выгнать Иосифа Пригожина из дома. Что стало причиной?
Власти Болгарии требуют от "ЛУКОЙЛа" вернуть скидку на нефть Urals для помощи детям
Доверия к Западу нет. Путин обозначил чёткие векторы российской политики Дмитрий Плотников Reuters: Россия разорит крупнейший депозитарий Евросоюза, если будут изъяты активы ЦБ РФ Любовь Степушова В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Можно остаться дома и отдохнуть: названы породы собак, которых совсем не нужно выгуливать
Этот цветок растёт даже на скудных почвах и не требует частого полива: он яркий, словно солнце
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводить новичкам
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводить новичкам
Последние материалы
Лидер ЛДПР выступил против кабальных кредитных условий
Матвийчук: на правом берегу Днепра открывается выход на Запорожье
Сколько минимум нужно проходить пешком в день
Эксперты рассказали, как людям помогают оригиналы и копии кассовых чеков
5 зарубежных экранизаций пьес Чехова
Часть гостиничного фонда "Роза Хутор" будет реорганизована
Австралийка с ожирением за год скинула 45 кг веса при помощи ходьбы
Этих собак постоянно путают
Египет реализовывает сеть высокоскоростных электропоездов для туристов
Финляндия объявляет о конфискации автомобилей с российскими номерами с 16 марта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников