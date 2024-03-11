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Политолог Нарочницкая считает предложение Франции создать коалицию стран для отправки военных на Украину пугалкой для России

Желающих вступить в придуманный Макроном альянс — немного

2:17
Мир

Политолог, историк, Президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая в беседе с Pravda. Ru пояснила, зачем Европе создавать подобную структуру.

Желающих вступить в придуманный Макроном альянс — немного
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Действия Франции, которая начала создавать альянс для отправки в случае необходимости, "коалиционных" войск на Украину, политолог называет желанием Парижа чувствовать себя значимым и важным. Эту идею поддержат очень немногие европейские страны, считает эксперт.

"Понятно, что поддержат военные "гиганты" Прибалтики. Но особо нет желающих. Всё так уклончиво. Никто не хочет. Шольц при всей его лишенности всякой харизмы упирается будь здоров как, не хочет Taurus поставлять. Англия — тоже. Англосаксы всегда хотят чужими руками. Они в Первую мировую войну не хотели ничего. Чтобы мы и немцы воевали — вот это их мечта. Франция теряет вообще всякое влияние, как впрочем, и вся Европа, очень хочется им как-то в этом тоже быть главными, с какой-то инициативой", — расставляет акценты специалист.

О скором "рождении" альянса говорить не приходится, уверена Наталия Нарочницкая.

"Я думаю, что поначалу они будут долго-долго обсуждать формат. Задача такая, чтобы нас склонить к переговорам с недовыполненными нашими условиями. Такой нам сигнал. Они могут начать со своих военных советников, специалистов. Они там и так есть, просто это было неофициально, а будет уже официально, чтобы Россия боялась, была более уступчивая, не до конца свои цели выполнила. Они очень боятся, они кричат, что мы пойдем на них, но, нам они не нужны, естественно", — рассуждает политолог.

При обсуждении подобного шага Евросоюзу нужно принимать более взвешенные решения, добавляет историк.

"Я бы хотела, чтобы это было не 2008-е предупреждение о красных линиях. Известно, каким путем это все туда поступает. Есть туннели, есть поезда. Небо закрыто. Пару тоннелей разбомбить. На территорию Украины дорога вся известна из Польши, из Румынии и так далее", — гипотетически представляет себе ответ России на отправку войск НАТО в Украину Наталия Нарочницкая.

В Кремле и НАТО отреагировали на заявление Макрона
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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