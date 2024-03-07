8 марта: McDonald's наносит новый удар в битве гурманских парфюмов

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Японский McDonald's выпустил духи с ароматом картофеля фри

2:05
Мир

Японское отделение McDonald's объявило о создании оригинальных духов с ароматом жареной картошки, сообщили представители компании в соцсети Х *.

Японский McDonald's выпустил духи с ароматом картофеля фри
Фото: Wikimedia Commons by Evan-Amos is licensed under Public Domain

Запуск нового аромата состоится в преддверии Международного женского дня. Духи с запахом картофеля фри рекомендуют использовать для свидания. Всего будет выпущено три вариации: классическая жареная картошка; умэбоси, водоросли и соль; чеснок, черный перец и майонез.

Четыре года назад McDonald's уже удивил поклонников "Ройял Чизбургера" набором свечей с запахами его ингредиентов: говядины, булочки с кунжутом, кетчупа, соленого огурца, сыра и лука.

Ранее в 2022 году Комиссия производителей картофеля штата Айдахо выпустила лимитированный парфюм с ароматом жареной картошки "Frites by Idaho". Одеколон продавался по цене одной большой порции картошки фри.

В 2023 году на рынок ароматов вышло испанское отделение KFC. Флакон унисекс-парфюма "Eau d'Uardo" с запахом жареной курицы и секретного соуса полковника Сандерса (ноты герани, мандарина, бергамота и розового перца) был выполнен в форме аппетитного золотистого куриного бедра.

Однако настоящим пионером фастфуд-ароматов был Burger King, который в 2015 году порадовал японских мужчин гурманским парфюмом с запахом бургера — "Flame-Grilled" с нотами помидора, листьев салата, лука, майонеза и картофеля фри. Ранее в 2008 году компания выпустила лимитированную унисекс-серию "Burger King Flame" с ароматом жареного мяса со специями.

Кроме того, в 2012 году сеть быстрого питания Pizza Hut одарила 110 случайно выбранных клиентов парфюмом "Eau de Pizza Hut" с запахом, как не трудно догадаться, свежего теста для пиццы. А в 2014 Cheetos презентовала любителям чипсов одеколон "Cheeteau".

* - заблокирована на территории РФ.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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