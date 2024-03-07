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Александр Носович назвал конфискацию земли под диппредставительством Литвы в нашей стране возможной ответной мерой на действия Вильнюса

Политолог Носович: литовской собственности на территории России почти не осталось

1:19
Мир » Бывший СССР

Политолог Александр Носович предположил, какими могут ответные действия России на обещанную Литвой с 11 марта конфискацию автомобилей с российскими номерами. Ответы эксперта — в интервью Pravda. Ru.

Политолог Носович: литовской собственности на территории России почти не осталось
Фото: commons.wikimedia.org by Roulex 45 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

"Литовской собственности на территории России практически не осталось. Конфисковать те территории, которые относятся к литовским диппредставительствам на территории нашей страны? Россия может себе позволить. Самый жёсткий экономический вариант — это отключить Литву от энергосети БРЭЛЛ. Но я не думаю, что это соразмерная мера за конфискацию автомобилей российских граждан", — считает эксперт.

Александр Носович не уверен, что решение о конфискации машин с российскими номерами не коснётся и транзитных авто, следующих в Калининград.

"Через Литву лучше не ездить автовладельцам. В основном сейчас через Литву ездят по железной дороге. А так вообще в Калининград безопаснее всего летать. Потому что от Литвы можно ждать самых разнообразных сюрпризов. Теоретически, они согласно договорённостям о транзите на территорию Калининградской области для транзитных автомобилей должны делать исключение. Но будут ли? Можем узнать только 11 марта методом тыка. Я никому не советую на себе это проверять", — дал совет политолог.

ПОЕЗДКА В КАЛИНИНГРАД В 2023 ГОДУ
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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