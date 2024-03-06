Александр Рар- известный немецкий политолог, консерватор, специалист по истории России и один из сторонников сближения Германии и России, рассказал о настроениях общественности в Германии.
Сравнивая общественные настроения в ФРГ времён Холодной войны и в последние годы Рар сказал: "движения за мир нет даже в зародыше". Он отметил, что во всех странах, участвующих в конфликте на Украине нет никакого влиятельного движения за мир, напротив, происходит рост конфронтации, так что "остаётся только молиться". Также Александр Рар объяснил ожесточённость конфликта тем, что победа каждой из сторон экзистенциально необходима. Для России важно отодвинуть границу НАТО от границ и провести денацификацию Украины, для Украины- сохранить территории, для США и особенно Германии- сохранить влияние в Европе.
Александр Рар прокомментировал и недавний скандал с информационной утечкой из бундесвера. Он предположил, что это может быть первым шагом для отставки Олафа Шольца. Причём его могут предать собственные союзники по коалиции: "Зелёные" и "Свободные демократы", которые могут выйти из коалиции и примкнуть к ХДС ("Христианскому Демократическому союзу"). В таком случае новым канцлером будет назначен лидер ХДС Фридрих Мерц,, и "на следующий день ракеты Taurus будут отправлены на Украину". Партия ХДС занимает гораздо более жёсткую позицию по вопросу противодействия России на Украине.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.