Александр Рар признал, что движения за мир в Европе нет и остаётся только молиться

Немецкий политолог-консерватор призвал молиться за мир

1:30 Your browser does not support the audio element. Мир

Александр Рар- известный немецкий политолог, консерватор, специалист по истории России и один из сторонников сближения Германии и России, рассказал о настроениях общественности в Германии.

Фото: commons.wikimedia.org by Cezary Piwowarski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сравнивая общественные настроения в ФРГ времён Холодной войны и в последние годы Рар сказал: "движения за мир нет даже в зародыше". Он отметил, что во всех странах, участвующих в конфликте на Украине нет никакого влиятельного движения за мир, напротив, происходит рост конфронтации, так что "остаётся только молиться". Также Александр Рар объяснил ожесточённость конфликта тем, что победа каждой из сторон экзистенциально необходима. Для России важно отодвинуть границу НАТО от границ и провести денацификацию Украины, для Украины- сохранить территории, для США и особенно Германии- сохранить влияние в Европе.

Александр Рар прокомментировал и недавний скандал с информационной утечкой из бундесвера. Он предположил, что это может быть первым шагом для отставки Олафа Шольца. Причём его могут предать собственные союзники по коалиции: "Зелёные" и "Свободные демократы", которые могут выйти из коалиции и примкнуть к ХДС ("Христианскому Демократическому союзу"). В таком случае новым канцлером будет назначен лидер ХДС Фридрих Мерц,, и "на следующий день ракеты Taurus будут отправлены на Украину". Партия ХДС занимает гораздо более жёсткую позицию по вопросу противодействия России на Украине.