Полиция Испании: смена пола способствует карьере

New York Post: испанские полицейские меняют пол, чтобы получать льготы для женщин

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Исследование выявило, что испанские солдаты и полицейские меняют свой пол, чтобы получить льготы, предназначенные для женщин.

Фото: Wikimedia Commons by Dickelbers is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В марте 2023 года парламент Испании одобрил поправки в законодательство, позволившие людям старше 14 лет менять пол без постановки медицинского диагноза гендерной дисфории. Теперь для этого достаточно заявить о своей новой идентификации в местные органы. Одновременно испанские власти стремятся увеличить число женщин в полиции и армии до 40% и вводят различные льготы для сотрудниц, чтобы сделать карьеру в спецслужбах более привлекательной.

Это привело к тому, что силовики стали документально менять пол, надеясь на бонусы и продвижение по службе. После того как закон о самоидентификации был утвержден, уже более 40 сотрудников армии и полиции официально идентифицировали себя как женщин, даже не меняя своего имени, чтобы зарабатывать на 15% больше.

"Внутри я лесбиянка", - заявил капрал испанской полиции Роберто Пердигонес, идентифицировавший себя как женщину в прошлом году.

Источник в Гражданской гвардии определил эту тенденцию как "растущую", сообщает The New York Post.