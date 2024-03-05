Лула да Силва рассказал, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым

Лидер Бразилии заявил о хороших отношениях с Путиным и Медведевым

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Лула да Силва, который является президентом Бразилии, поделился своими хорошими отношениями руководителями России. В частности, он отметил Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Фото: radiobras.gov by Ricardo Stuckert is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

В выступлении он подчеркнул решительное выступление России за то, чтобы Бразилия на регулярной основе вступила в Совет Безопасности ООН. Лула да Силва отметил, что этот значимый политический ход по достоинству оценили в Бразилии.

Как известно, Хавьер Милей, лидер Аргентины, предлагал странам Латинской Америки организовать заседание для поддержки Украины. Ожидается, что Лула да Силва не станет участвовать в этом саммите из-за поддерживаемых им отношений с Россией и Китаем.