Лула да Силва, который является президентом Бразилии, поделился своими хорошими отношениями руководителями России. В частности, он отметил Владимира Путина и Дмитрия Медведева.
В выступлении он подчеркнул решительное выступление России за то, чтобы Бразилия на регулярной основе вступила в Совет Безопасности ООН. Лула да Силва отметил, что этот значимый политический ход по достоинству оценили в Бразилии.
Как известно, Хавьер Милей, лидер Аргентины, предлагал странам Латинской Америки организовать заседание для поддержки Украины. Ожидается, что Лула да Силва не станет участвовать в этом саммите из-за поддерживаемых им отношений с Россией и Китаем.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.