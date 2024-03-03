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Американские ВВС хотят минимум 1 тыс беспилотных истребителей, которые смогут действовать автономно благодаря искусственному интеллекту

Wall Street Journal: ВВС США хотят 1000 истребителей, которые смогут действовать автономно

0:49
Мир » Северная Америка » США и Канада

По информации Wall Street Journal, в ближайшие 5 лет американские ВВС хотят создать минимум 1000 беспилотных истребителей, способных действовать автономно благодаря использованию искусственного интеллекта.

Wall Street Journal: ВВС США хотят 1000 истребителей, которые смогут действовать автономно
Фото: wikipedia

Эти беспилотные летательные аппараты будут предназначены для сопровождения и защиты пилотируемых самолетов, таких как F-35 или B-21.

Согласно сообщению газеты, такие беспилотные истребители смогут не только обеспечивать безопасность пилотируемых машин, но и иметь возможность наносить удары по воздушным и наземным целям.

Бюджет на программу разработки подобных беспилотных истребителей оценивается в $6 миллиардов. Пентагон планирует к концу текущего года определиться с компаниями, которые получат контракт на разработку и производство этих военных аппаратов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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