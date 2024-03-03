Американские ВВС хотят минимум 1 тыс беспилотных истребителей, которые смогут действовать автономно благодаря искусственному интеллекту

По информации Wall Street Journal, в ближайшие 5 лет американские ВВС хотят создать минимум 1000 беспилотных истребителей, способных действовать автономно благодаря использованию искусственного интеллекта.
Эти беспилотные летательные аппараты будут предназначены для сопровождения и защиты пилотируемых самолетов, таких как F-35 или B-21.
Согласно сообщению газеты, такие беспилотные истребители смогут не только обеспечивать безопасность пилотируемых машин, но и иметь возможность наносить удары по воздушным и наземным целям.
Бюджет на программу разработки подобных беспилотных истребителей оценивается в $6 миллиардов. Пентагон планирует к концу текущего года определиться с компаниями, которые получат контракт на разработку и производство этих военных аппаратов.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.