Армен Григорян: зависимость Армении от России - стратегическая ошибка. Мы поздно это поняли

Секретарь СБ Армении Армен Григорян заявил, что зависимость от РФ, в которой Армения пребывает с 1991 года — стратегическая ошибка. Он отметил, что эта зависимость наблюдается по всем направлениям — военному, политическому, научному, экономическому. С таким заявлением Армен Григорян выступил на "Общественном телевиденье Армении".
Секретарь Совбеза Армении считает, что в стране поздно увидели, что система взаимодействия с Россией не работает. По его словам, она не работала ни в армяно-российском виде, ни в формате ОДКБ.
"Когда в 2020 году мы увидели, что Россия приняла решение не помогать нашей стране, мы и поняли, что система не работает. С того момента Армения и начала делать шаги, чтобы найти себе альтернативу безопасности", — слова секретаря СБ Армена Григоряна.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.