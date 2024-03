Армен Григорян: зависимость Армении от России - стратегическая ошибка. Мы поздно это поняли

Секретарь СБ Армении Армен Григорян заявил, что зависимость от РФ, в которой Армения пребывает с 1991 года — стратегическая ошибка. Он отметил, что эта зависимость наблюдается по всем направлениям — военному, политическому, научному, экономическому. С таким заявлением Армен Григорян выступил на "Общественном телевиденье Армении".

