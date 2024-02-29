Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что всех палестинцев за нападение на Израиль наказывать нельзя

В ходе встречи с палестинской делегацией в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что весь народ Палестины не стоит наказывать за нападение на Израиль. Это коллективное наказание ни к чему хорошему не приведет.
Напомним, что Палестина напала на Израиль 7 октября прошлого года.
"Главным приоритетом является прекращение кровопролития. Занимаемся этим с первых дней после нападения 7 октября 2023 года. Оно вызвало наше осуждение. Но реагировать на него методами коллективного наказания палестинцев нельзя", — сказал глава МИД РФ.
Добавим, что от израильских ударов по сектору Газа уже погибло более 30 тысяч человек, в том числе мирных жителей, а пострадало в ходе конфликта свыше 70 тысяч человек.
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