В американской тюрьме не смогли казнить пожилого убийцу, потому что не нашли у него вены

В США остановили казнь 73-летнего убийцы из-за ошибки врачей

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В США казнь 73-летнего Томаса Крича отменили из-за врачебной ошибки. Об этом пишет РИА "Новости".

Фото: bop.gov by United States Bureau of Prisons is licensed under U.S. federal government

Всё произошло в одной из тюрем штата Айдахо. Медики не смогли поставить Кричу капельницу, через которую мужчине должны были ввести смертельную инъекцию. Так как крайний срок исполнения казни выходит за минуту до полуночи, мероприятие отменили, а осуждённого вернули в камеру.

Как пишут в американской прессе, Томас Крич провёл за решёткой около полувека. По данным АВС, Крич заявил, что убил или участвовал в расправах почти над 30-ю людьми. Одной из жертв стал его сокамерник.

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