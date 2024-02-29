В американской тюрьме не смогли казнить пожилого убийцу, потому что не нашли у него вены

В США казнь 73-летнего Томаса Крича отменили из-за врачебной ошибки. Об этом пишет РИА "Новости".
Всё произошло в одной из тюрем штата Айдахо. Медики не смогли поставить Кричу капельницу, через которую мужчине должны были ввести смертельную инъекцию. Так как крайний срок исполнения казни выходит за минуту до полуночи, мероприятие отменили, а осуждённого вернули в камеру.
Как пишут в американской прессе, Томас Крич провёл за решёткой около полувека. По данным АВС, Крич заявил, что убил или участвовал в расправах почти над 30-ю людьми. Одной из жертв стал его сокамерник.
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