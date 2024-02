В американской тюрьме не смогли казнить пожилого убийцу, потому что не нашли у него вены

Your browser does not support the audio element.

В США казнь 73-летнего Томаса Крича отменили из-за врачебной ошибки. Об этом пишет РИА "Новости".

Фото: bop.gov by United States Bureau of Prisons is licensed under U.S. federal government