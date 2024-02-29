Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Азия лидирует, США и Европа - аутсайдеры: рейтинг аэропортов
Как выполнить становую тягу со штангой
Астроном Московского планетария Перхняк: високосный день исправляет погрешность
Автоэксперт Пономарёв: соблюдение нескольких правил продлит ресурс двигателя автомобиля
Как правильно сажать флоксы и за ними ухаживать
Опубликованы кадры падения старого спутника ERS-2
Зажарка из свинины с луком: очень простое в приготовлении, и при этом вкусное блюдо
Плантация пионов - стоит ли вкладывать в этот бизнес?
Шесть неисправностей автомобиля, с которыми его выгоднее продать, чем ремонтировать
В американской тюрьме не смогли казнить пожилого убийцу, потому что не нашли у него вены

В США остановили казнь 73-летнего убийцы из-за ошибки врачей

0:57
Мир » Северная Америка » США и Канада

В США казнь 73-летнего Томаса Крича отменили из-за врачебной ошибки. Об этом пишет РИА "Новости".

В США остановили казнь 73-летнего убийцы из-за ошибки врачей
Фото: bop.gov by United States Bureau of Prisons is licensed under U.S. federal government

Всё произошло в одной из тюрем штата Айдахо. Медики не смогли поставить Кричу капельницу, через которую мужчине должны были ввести смертельную инъекцию. Так как крайний срок исполнения казни выходит за минуту до полуночи, мероприятие отменили, а осуждённого вернули в камеру.

Как пишут в американской прессе, Томас Крич провёл за решёткой около полувека. По данным АВС, Крич заявил, что убил или участвовал в расправах почти над 30-ю людьми. Одной из жертв стал его сокамерник.

Напомним, ранее стало известно, что в Пакистане чуть не произошёл самосуд над женщиной, у которой на платье на арабском языке была надпись "красивая". За девушку вступилась полицейская, благодаря чему спасла ей жизнь. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Живущий с 83-летней возлюбленной шоумен Гоген Солнцев показал младенца: мы сотворили чудо

Шоумен Гоген Солнцев поделился фото с новорождённым ребёнком. Подписчики звезды решили, что Солнцев впервые стал отцом.

Гоген Солнцев намекнул на рождение ребёнка: в моей жизни не было большего счастья
Nature Geoscience: вода, проникая в глубины Земли, образует кремнезем
Все не так просто, как может показаться: ученые сделали открытие, меняющие наше представление о водном цикле на Земле
С новым материалом, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче, автомобили смогут взлетать
Классический салат из печени трески: беспроигрышная закуска для праздника или обычного ужина
Уничтожена ДРГ 73-го морского центра ССО, освобождён посёлок Бердычи Дмитрий Плотников Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля Вячеслав Шпаковский В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда Анастасия Жукова
Россия: какие законы вступают в силу в марте?
Извинения кошек: как они проявляют свою привязанность к хозяину
Плечи станут широкими и мускулистыми, как у Геракла: упражнение с гантелями — ключ к массивной грудной клетке
Плечи станут широкими и мускулистыми, как у Геракла: упражнение с гантелями — ключ к массивной грудной клетке
Последние материалы
Азия лидирует, США и Европа - аутсайдеры: рейтинг аэропортов
Как выполнить становую тягу со штангой
В США остановили казнь 73-летнего убийцы из-за ошибки врачей
Астроном Московского планетария Перхняк: високосный день исправляет погрешность
Автоэксперт Пономарёв: соблюдение нескольких правил продлит ресурс двигателя автомобиля
Как правильно сажать флоксы и за ними ухаживать
Опубликованы кадры падения старого спутника ERS-2
Зажарка из свинины с луком: очень простое в приготовлении, и при этом вкусное блюдо
Плантация пионов - стоит ли вкладывать в этот бизнес?
Шесть неисправностей автомобиля, с которыми его выгоднее продать, чем ремонтировать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников