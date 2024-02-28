Следственный Комитет России, на текущий момент установил факт участия на стороне ВСУ не менее 590 наемников из 46 стран.
Александр Бастрыкин заявил, что большинство лиц из числа наемных солдат являются выходцами США, Великобритании, Грузии, Канады, Израиля, Германии, Польши, Литвы и Латвии.
Напомним, ранее Минобороны РФ сообщили о большом количестве улик, указывающих на участие иностранной наемной силы в боевых действиях на стороне ВСЕ, оставленных после бегства из Авдеевки.
Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский законодательно одобрил участие иностранцев в Нацгвардии страны.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.