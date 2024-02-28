Названо число воюющих на стороне Украины иностранных наемников

СК России: За ВСУ сражаются наемники из 46 стран

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Следственный Комитет России, на текущий момент установил факт участия на стороне ВСУ не менее 590 наемников из 46 стран.

Фото: eucom.mil by U.S. Air Force photographer is licensed under public domain in the United States.

Александр Бастрыкин заявил, что большинство лиц из числа наемных солдат являются выходцами США, Великобритании, Грузии, Канады, Израиля, Германии, Польши, Литвы и Латвии.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщили о большом количестве улик, указывающих на участие иностранной наемной силы в боевых действиях на стороне ВСЕ, оставленных после бегства из Авдеевки.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский законодательно одобрил участие иностранцев в Нацгвардии страны.

https://rutube.ru/video/41d0fbfe4f7355bc49d19d15a31ecea8/?r=wd