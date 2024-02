Названо число воюющих на стороне Украины иностранных наемников

Следственный Комитет России, на текущий момент установил факт участия на стороне ВСУ не менее 590 наемников из 46 стран.

Фото: eucom.mil by U.S. Air Force photographer is licensed under public domain in the United States.