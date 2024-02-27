В ЮАР возможна полная смена внешнеполитического курса страны

В ЮАР возможна смена внешнеполитической ориентации и высоки риски выхода страны и БРИКС. Основной причиной потенциальных изменений называются предстоящие президентские выборы, которые состоятся 29 мая 2024 года.
Посол ЮАР в России, Мзувукиле Джефф Макетука, уверен в том, что если победу на выборах одержит оппозиционная партия "Демократический Альянс", то выход страны из БРИКС неизбежен, по примеру того, что случилось в Аргентине.
Макетука пояснил, что в случае победы на предстоящих выборах "Африканского национального конгресса", президентом ЮАР останется Сирила Рамафосу, который считается большим другом России в частности и всех стран БРИКС в целом.
29 мая 2024 года в ЮАР состоятся всеобщие выборы. Кандидат от победившей партии займет пост президента страны. "Африканский национальный конгресс" согласовал кандидата от партии и им стал действующий президент ЮАР Сирила Рамафосу.
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