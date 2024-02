В ЮАР возможна полная смена внешнеполитического курса страны

В ЮАР возможна смена внешнеполитической ориентации и высоки риски выхода страны и БРИКС. Основной причиной потенциальных изменений называются предстоящие президентские выборы, которые состоятся 29 мая 2024 года.

Фото: Kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under The permission letter from the Press Secretary for the President of the Russian Federation