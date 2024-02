Украине пригрозили ядерной угрозой: Россия тут не при чем

Северокорейский обозреватель Ро Чу Хён предупредил украинские власти от дерзания по отношению к КНДР, отметив, что Украина должна вести себя благоразумно, особенно в свете напряженной ситуации на мировой арене. Об этом сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic