Украине пригрозили ядерной угрозой: Россия тут не при чем

Северокорейский обозреватель предупредил Киев: лучше не дерзить ядерной державе

Северокорейский обозреватель Ро Чу Хён предупредил украинские власти от дерзания по отношению к КНДР, отметив, что Украина должна вести себя благоразумно, особенно в свете напряженной ситуации на мировой арене. Об этом сообщает EADaily.

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Он подчеркнул, что КНДР является мировой ядерной державой, в то время как Украина не обладает такими ресурсами.

Критикуя действия США и Запада, он призвал киевские власти быть более осмотрительными и не допускать дерзких заявлений в адрес КНДР.