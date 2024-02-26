Северокорейский обозреватель Ро Чу Хён предупредил украинские власти от дерзания по отношению к КНДР, отметив, что Украина должна вести себя благоразумно, особенно в свете напряженной ситуации на мировой арене. Об этом сообщает EADaily.
Он подчеркнул, что КНДР является мировой ядерной державой, в то время как Украина не обладает такими ресурсами.
Критикуя действия США и Запада, он призвал киевские власти быть более осмотрительными и не допускать дерзких заявлений в адрес КНДР.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.