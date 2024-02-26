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Конгресс США не желает финансировать не только Украину, но и правительство США

Конгресс США не смог договориться о финансировании работы правительства

0:42
Мир

Чак Шумер-лидер демократической фракции в Сенате США, заявил, что конгресс США фактически саботирует принятие решения по финансированию правительства и центральной исполнительной власти, что угрожает привести к шатдауну-"техническому дефолту" в США. Это может привести к обвалу доллара и масштабному финансовому кризису в мире. Республиканцы, контролирующие конгресс, не имеют ничего против того, чтобы "технический дефолт" случился в правление президента-демократа, в то же время они намерены затягивать время для получения более выгодных предложений от демократов, которые готовы пойти на любые уступки, лишь бы не допустить шатдауна, который поставит крест на перспективах переизбрания Джо Байдена

Конгресс США не смог договориться о финансировании работы правительства
Фото: flickr.com by USCapitol is licensed under Public domain
Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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