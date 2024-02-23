Частная компания Intuitive Machines впервые в истории высадила коммерческий космический корабль на Луну

Космический аппарат Nova-C совершил успешную посадку на Луну

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Американский модуль Nova-C компании Intuitive Machines совершил успешную мягкую посадку на поверхность Луны, сообщили в NASA.

Фото: flickr.com by Cristian Ibarra Santillan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это первая в истории посадка на естественный спутник Земли, осуществленная частной компанией. Кроме того, это первый американский космический аппарат, оказавшийся на Луне с 1972 года.

Запуск станции Nova-C под названием Odysseus был осуществлен 15 февраля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. 21 февраля она вышла на орбиту естественного спутника Земли. Сегодня ночью (в 02:24 по Москве) аппарат успешно сел в районе кратера Малаперт А в 300 километрах от Южного полюса Луны.

На борту Odysseus находятся приборы NASA, которые будут заниматься сбором данных о лунной среде. В задачи модуля входит исследование Южного полюса.

Компания Intuitive Machines планирует отправить к Луне второй посадочный модуль уже в марте.