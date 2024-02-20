Какие страны могут прекратить расчеты с Россией? От ОАЭ до Киргизии

Член Московского регионального отделения "Деловая Россия", Юлия Корнева, предупредила о возможности ограничения расчетов с Россией в банках различных стран, включая ОАЭ, Турцию, Оман, а также Узбекистан и Киргизию.
Это вызвано риском вторичных санкций и проблемами, связанными с предыдущими санкциями против российских компаний. Об этом сообщает URA.RU.
Эксперты отмечают, что банки уже сообщают о возможных трудностях с открытием счетов и выполнением платежей, что ставит под вопрос эффективность международных финансовых операций с участием России.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.