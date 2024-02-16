Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшие стойкие помады для губ
Эксперт по туризму Осауленко назвал главные рекомендации для посещения КНДР в 2024 году
От подбора места до флирта: как сделать первое свидание романтичным и запоминающимся
ЕКА предупредило о неконтролируемом падении старого спутника весом 2,5 тонны
Куриные бёдрышки в кефире: на гриле получаются с потрясающей румяной корочкой
Гастроэнтеролог Кудишина призывает россиян отказаться от энергетиков
У россиян, родившихся в 1990-х, чаще встречается ген стрессоустойчивости
Признаки поражения растений мучнистым червецом
Отключаемся от суеты: восемь идей, как провести ленивый день с максимальным комфортом
20 февраля Россия созывает заседание Совбеза ООН по борьбе с тероризмом

Россия и ООН обсудят борьбу с терроризмом

Мир

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая сообщила, что 20 февраля Россия созывает Совет Безопасности ООН на заседание, посвященное негативному влиянию односторонних принудительных мер на борьбу с терроризмом, передает ТАСС.

Россия и ООН обсудят борьбу с терроризмом
Фото: commons.wikimedia.org by Betzalel Avnon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Заболоцкая отметила, что Россия серьезно относится к тому вреду, который причиняют односторонние меры некоторых государств.

Встреча государств состоится по "формуле Аррии" (неформальная встреча с использованием гибких процедурных рамок, в которой участвуют только те страны, которым организатор заседания направил приглашения).

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия вынесет на рассмотрение СБ ООН очередной обстрел Белгорода со стороны украинских войск. Напомним, что в ООН назвали "недопустимыми" удары по мирным жителям Белгорода, а официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик потребовал немедленно остановить их.

Помимо того, с просьбой о содействии в борьбе с терроризмом к России обратился президент Республики Камерун Поль Бий. По мнению Заболоцкой, развивающиеся страны сталкиваются с этой проблемой на ежедневной основе.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
TopCor: власти и элита Украины тайно эвакуирует семьи и ценности "подо Львов"

Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...

TopCor: началась тайная эвакуация чиновников и элиты Украины
Настоящий жюльен с куриной грудкой и шампиньонами: всегда беспроигрышное горячее
Проверенный рецепт жюльена: с куриной грудкой и шампиньонами, под сырной корочкой
Обрезаем правильно малину, чтобы улучшить урожайность кустов
На вашей клумбе будет настоящее облако из цветов: этот многолетник очарует яркими красками
В Авдеевке началось бегство ВСУ, армия РФ готовит атаки на Запорожье Дмитрий Плотников Руководство 3-й штурмовой бригады ВСУ сравнило Авдеевку с Бахмутом Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Это блюдо из непопулярного субпродукта мегаполезное: приготовьте и удивитесь вкусу
Рассказываем о пользе жасмина и о том, как его вырастить
С 4 кустов соберёте 12 кг помидоров: этот высокоурожайный сорт помидоров сажают ушлые дачники
С 4 кустов соберёте 12 кг помидоров: этот высокоурожайный сорт помидоров сажают ушлые дачники
Последние материалы
Эксперт по туризму Осауленко назвал главные рекомендации для посещения КНДР в 2024 году
От подбора места до флирта: как сделать первое свидание романтичным и запоминающимся
ЕКА предупредило о неконтролируемом падении старого спутника весом 2,5 тонны
Куриные бёдрышки в кефире: на гриле получаются с потрясающей румяной корочкой
Гастроэнтеролог Кудишина призывает россиян отказаться от энергетиков
У россиян, родившихся в 1990-х, чаще встречается ген стрессоустойчивости
Признаки поражения растений мучнистым червецом
Отключаемся от суеты: восемь идей, как провести ленивый день с максимальным комфортом
Домашние сыворотки для укрепления и роста ресниц: 3 рецепта для идеального взгляд
Биатлонисты из Норвегии одарили цветами шведских спортсменов после гонки на ЧМ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников