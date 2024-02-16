20 февраля Россия созывает заседание Совбеза ООН по борьбе с тероризмом

Россия и ООН обсудят борьбу с терроризмом

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая сообщила, что 20 февраля Россия созывает Совет Безопасности ООН на заседание, посвященное негативному влиянию односторонних принудительных мер на борьбу с терроризмом, передает ТАСС.

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Заболоцкая отметила, что Россия серьезно относится к тому вреду, который причиняют односторонние меры некоторых государств.

Встреча государств состоится по "формуле Аррии" (неформальная встреча с использованием гибких процедурных рамок, в которой участвуют только те страны, которым организатор заседания направил приглашения).

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия вынесет на рассмотрение СБ ООН очередной обстрел Белгорода со стороны украинских войск. Напомним, что в ООН назвали "недопустимыми" удары по мирным жителям Белгорода, а официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик потребовал немедленно остановить их.

Помимо того, с просьбой о содействии в борьбе с терроризмом к России обратился президент Республики Камерун Поль Бий. По мнению Заболоцкой, развивающиеся страны сталкиваются с этой проблемой на ежедневной основе.