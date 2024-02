20 февраля Россия созывает заседание Совбеза ООН по борьбе с тероризмом

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая сообщила, что 20 февраля Россия созывает Совет Безопасности ООН на заседание, посвященное негативному влиянию односторонних принудительных мер на борьбу с терроризмом, передает ТАСС.

