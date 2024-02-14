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"Россия сильнее, чем до войны с Украиной": в Литве призвали готовиться к "наихудшему сценарию"

Минобороны Литвы призвало готовиться к "наихудшему сценарию" с Россией

1:13
Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Директор по оборонной политике Минобороны Литвы Вайдотас Урбелис заявил, что стране нужно готовиться к "наихудшему сценарию", которым якобы станет "нападение" России.

Минобороны Литвы призвало готовиться к "наихудшему сценарию" с Россией
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В беседе с журналистами издания Business Insider Урбелис высказал мнение, что РФ сегодня "сильнее, чем до войны с Украиной".

"Теперь у них есть опыт крупномасштабной войны, который следует рассматривать как часть планирования. Посмотрите на чистые цифры — у России сейчас в Вооружённых силах больше людей, чем было до начала украинского конфликта", — заявил представитель литовского оборонного ведомства.

Урбелис добавил, что российская промышленность наращивает объёмы производства боеприпасов и вооружений, а армия пересматривает тактику, приводя её в соответствие с реалиями современной войны. По его словам, Москва якобы рассматривает соседние страны как "часть собственного государства", поэтому надо готовиться к "наихудшему сценарию", которым станет "нападение" на Литву.

Напомним, американский журналист Такер Карлсон после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Россия с её огромными территориями и низкой плотностью населения не нуждается в том, чтобы на кого-то нападать.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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