"Россия сильнее, чем до войны с Украиной": в Литве призвали готовиться к "наихудшему сценарию"

Директор по оборонной политике Минобороны Литвы Вайдотас Урбелис заявил, что стране нужно готовиться к "наихудшему сценарию", которым якобы станет "нападение" России.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic