"Китайцы суют нос": Wall Street Journal фиксирует рост напряжённости между США и Китаем на западе Африки

Американское издание The Wall Street Journal (WSJ) пишет о росте напряжённости между США и Китаем из-за размещения военной базы на западном побережье Африки.
Ссылаясь на источники в правительстве США, издание отмечает, что уже более двух лет Вашингтон всеми силами препятствует Пекину в вопросе строительства китайской военной базы на побережье Атлантического океана в западной части Африки. Собеседники издания утверждают, что до сих пор Соединённые Штаты побеждают в этом противостоянии, активно "прорабатывая вопрос" с властями тех стран, которые могли бы предоставить участок для размещения базы КНР.
"Каждый раз, когда китайцы суют нос в дела прибрежной страны в Африке, мы начинаем беспокоиться", — приводит WSJ слова одного из своих источников.
В качестве примера приводится ситуация с теперь уже бывшим президентом Габона Али Бонго, который летом прошлого года после тайных переговоров с КНР дал согласие на строительство китайской военной базы на побережье. После этого Бонго "получил звонок" из Вашингтона — ему разъяснили, что США считают Атлантику "своим" стратегическим регионом и рассматривают присутствие Китая в нём как угрозу собственной национальной безопасности. Совпадение или нет, но 30 августа 2023 года, после переизбрания на новый срок, Али Бонго был свергнут собственной армией.
Добавим, что в июне прошлого года WSJ сообщил о секретном соглашении между Китаем и Кубой, предполагающем размещение на острове шпионской базы КНР для слежки за США.
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