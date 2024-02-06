"Настоящий друг Украины" Боррель прибыл в Киев, и вот для чего

В Раде сообщили о прибытии Борреля в Киев

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель прибыл в Киев, сообщил во вторник депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Фото: Delegation of the European Union to the Kyrgyz Republic

Народный избранник составил высокому гостю компанию в поезде.

"Имел возможность с ним поговорить в поезде. Это настоящий друг Украины", — поделился Гончаренко в своём телеграм-канале.

С ними ехали также мэр Риги Вилнис Кирсис и его заместительница, заседавшая ранее в ПАСЕ, Линда Озола.

Накануне Боррель анонсировал свою, уже четвёртую по счёту с начала СВО, поездку на Украину. Он объяснил, что намерен обсудить с киевской властью гарантии безопасности, которые обязуется взять на себя ЕС.