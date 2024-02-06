Глава евродипломатии Жозеп Боррель прибыл в Киев, сообщил во вторник депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Народный избранник составил высокому гостю компанию в поезде.
"Имел возможность с ним поговорить в поезде. Это настоящий друг Украины", — поделился Гончаренко в своём телеграм-канале.
С ними ехали также мэр Риги Вилнис Кирсис и его заместительница, заседавшая ранее в ПАСЕ, Линда Озола.
Накануне Боррель анонсировал свою, уже четвёртую по счёту с начала СВО, поездку на Украину. Он объяснил, что намерен обсудить с киевской властью гарантии безопасности, которые обязуется взять на себя ЕС.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.