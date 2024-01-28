Воскресенье стало днем атаки на военную базу США на северо-востоке Иордании, расположенную близ границы с Сирией, с использованием беспилотного аппарата.
По заявлению Центрального командования США, трагический инцидент привел к гибели троих военнослужащих, а 25 человек получили различные ранения.
В Пентагоне подчеркнули, что личности погибших будут оставаться конфиденциальными до уведомления родственников о их смерти.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.