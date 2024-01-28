База США в Иордания поражена беспилотником: есть погибшие

Беспилотник атаковал военную базу США в Иордании: трое погибших и 25 раненых

0:27 Your browser does not support the audio element. Мир

Воскресенье стало днем атаки на военную базу США на северо-востоке Иордании, расположенную близ границы с Сирией, с использованием беспилотного аппарата.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

По заявлению Центрального командования США, трагический инцидент привел к гибели троих военнослужащих, а 25 человек получили различные ранения.

В Пентагоне подчеркнули, что личности погибших будут оставаться конфиденциальными до уведомления родственников о их смерти.