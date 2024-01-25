Японцы в ярости из-за победы украинки в конкурсе "Мисс Япония"

Украинка из Тернополя стала Мисс Япония – 2024

1:42 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Дальний Восток

Победительницей конкурса красоты "Мисс Япония — 2024" стала Каролина Шиино — чистокровная украинка родом из Тернополя, передаёт в среду Би-би-си.

Фото: Miss Japan Association

"Она стала не только первой победительницей конкурса, родившейся за пределами Японии, но и самой старшей (26 лет)", — рассказывает телеканал.

Девушка призналась, что плачет с того самого момента, как узнала о своей победе: она не верила, что это возможно с её европейской внешностью.

"Мне приходилось преодолевать барьеры, когда меня не воспринимали как японку, поэтому я полна благодарности за то, что на этом конкурсе меня японкой признали", — поделилась Каролина.

Японская общественность не в восторге. "Эта особа, которую выбрали Мисс Японией, вообще к Японии не имеет отношения", "Этнически она на 0% японка и даже родилась не в Японии", "Мне кажется, что это неправильно, когда самой красивой японкой называют девушку с европейской внешностью", — гласят возмущённые комментарии в соцсетях.

Высказываются даже мнения о политических мотивах выбора Каролины Шиино на роль первой красавицы Страны восходящего солнца: "Если бы она родилась русской, то никогда бы не победила. Ни малейших шансов у неё бы не было. Это — очень печальный день для Японии".

Организаторы конкурса не согласны с упрёками.

"Она говорит и пишет на красивом и правильном японском языке. Она больше японка, чем мы", — заявила глава оргкомитета Ай Вада.

Каролина родилась в Тернополе в 1998 году. Когда ей было пять лет, мать вышла замуж за японца, и они переехали в Нагою — большой город в центре Хонсю.