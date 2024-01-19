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Стало известно о плачевной для ВСУ ситуации на левом берегу Днепра

FT: боевик ВСУ признал невозможность удержания плацдарма на левом берегу Днепра

1:04
Мир

Для боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) сложилась плачевная ситуация на левом берегу Днепра. Как отметил украинский военный Ваня в интервью Financial Times (FT), украинские формирования в районе села Крынки на левом берегу Днепра страдают от нехватки вооружения. В результате боёв они несут большие потери.

FT: боевик ВСУ признал невозможность удержания плацдарма на левом берегу Днепра
Фото: https://globeecho.com/tech/patreon-suspends-donation-page-for-nonprofit-giving-body-armor-to-ukrainian-army/

Уточняется, что позиции ВСУ в болотистой местности и старых окопах неглубоки. К тому же, продвижение армии часто замедляется из-за морозов.

Таким образом, продолжает боевик ВСУ, из-за логистических трудностей Днепр приходится пересекать на небольших судах. Поэтому использовать в боях военным приходится лишь то оружие, которое они смогли сами донести — в том числе, это максимум несколько типов гранатомётов и крупнокалиберный пулемёт.

На данном участке в зоне спецоперации изначальной целью противника было создание плацдарма для атак на армию России, однако сформировать его они не смогли и с каждым днём эта цель кажется всё менее вероятной.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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