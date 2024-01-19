Для боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) сложилась плачевная ситуация на левом берегу Днепра. Как отметил украинский военный Ваня в интервью Financial Times (FT), украинские формирования в районе села Крынки на левом берегу Днепра страдают от нехватки вооружения. В результате боёв они несут большие потери.
Уточняется, что позиции ВСУ в болотистой местности и старых окопах неглубоки. К тому же, продвижение армии часто замедляется из-за морозов.
Таким образом, продолжает боевик ВСУ, из-за логистических трудностей Днепр приходится пересекать на небольших судах. Поэтому использовать в боях военным приходится лишь то оружие, которое они смогли сами донести — в том числе, это максимум несколько типов гранатомётов и крупнокалиберный пулемёт.
На данном участке в зоне спецоперации изначальной целью противника было создание плацдарма для атак на армию России, однако сформировать его они не смогли и с каждым днём эта цель кажется всё менее вероятной.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.