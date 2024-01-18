Лукашенко попрощался с западными брендами типа "Макдоналдса", сказав им "досвидос"

Власти Белоруссии намерены и впредь придерживаться своей позиции по поводу западных брендов, которые решили оставить российский и белорусский рынки. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
О своей позиции по этому вопросу Лукашенко напомнил 18 января на совещании с руководством Совета министров.
Белорусский лидер напомнил, что никакого имущества иностранных компаний, которые решили уйти с белорусского рынка, продаваться не будет, и это вопрос решённый.
"Если в результате санкций или каких-то других причин иностранцы, которые имеют здесь собственность, предприятия, компании, уходят с нашего рынка, как я говорил, досвидос — мы разберёмся сами", — сказал Лукашенко.
Белорусский президент добавил, что это хорошо видно на примере "Макдоналдса", с которым власти страны отлично "разобрались", ведь граждане с радостью продолжают посещать эти рестораны после того, как они обрели другие названия.
Лукашенко добавил, что хоть молодые люди и охотно посещают "Макдоналдс", они ещё не понимают, что главное здесь — безопасность, и что еду нужно выбирать полезную.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.