Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна выдержит любые западные санкции.
"Ещё как выдержим. Назло врагам", — сказал он.
Видеозапись со словами Лукашенко опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".
В пятницу, 11 марта Лукашенко сообщил, что Вооружённые силы Украины планировали напасть на Белоруссию. Украина собиралась нанести удар по российским и белорусским военным, которые участвовали в учениях, подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин объявил о начале военную операцию на Украине 24 февраля. По словам лидера страны, спецоперация направлена на защиту людей от геноцида и издевательств со стороны киевского режима. Он отметил, что цель Вооружённых сил РФ — провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", привлечь к ответственности всех военных преступников, которые совершали "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Страны Запада осудили спецоперацию на Украине и ввели против России беспрецедентные санкции. Многие иностранные бренды покинули российский рынок. Также под санкции попала и Белоруссия, которую обвинили в поддержке спецоперации.
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Сейчас уже можно утверждать, что блицкриг на Украине не получился и спецоперация ВС РФ в Донбассе затянется, считает бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.