Лукашенко о санкциях против Белоруссии: "Ещё как выдержим. Назло врагам"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна выдержит любые западные санкции.

"Ещё как выдержим. Назло врагам", — сказал он.

Видеозапись со словами Лукашенко опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

В пятницу, 11 марта Лукашенко сообщил, что Вооружённые силы Украины планировали напасть на Белоруссию. Украина собиралась нанести удар по российским и белорусским военным, которые участвовали в учениях, подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военную операцию на Украине 24 февраля. По словам лидера страны, спецоперация направлена на защиту людей от геноцида и издевательств со стороны киевского режима. Он отметил, что цель Вооружённых сил РФ — провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", привлечь к ответственности всех военных преступников, которые совершали "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

Страны Запада осудили спецоперацию на Украине и ввели против России беспрецедентные санкции. Многие иностранные бренды покинули российский рынок. Также под санкции попала и Белоруссия, которую обвинили в поддержке спецоперации.