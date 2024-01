Как и зачем европейские страны НАТО начнут войну с Россией

Политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко высказал своё мнение относительно подготовки европейских стран НАТО к войне с Россией. Он подчеркнул, что европейские лидеры не желают превращать свои страны в повторение украинской ситуации, однако они видят в войне способ сохранить свои политические позиции.

Фото: openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0