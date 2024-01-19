Как и зачем европейские страны НАТО начнут войну с Россией

Подготовка к войне в НАТО: Прибалтика, Россия и возможные сценарии

1:25 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко высказал своё мнение относительно подготовки европейских стран НАТО к войне с Россией. Он подчеркнул, что европейские лидеры не желают превращать свои страны в повторение украинской ситуации, однако они видят в войне способ сохранить свои политические позиции.

Фото: openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0

Ищенко заявил, что даже правительство Германии открыто говорит о том, что ему нужна война, чтобы укрепить свои позиции во внутриполитической борьбе. Он также отметил, что прибалты готовы к войне, но у них не хватает ресурсов для самостоятельного военного противостояния с Россией.

Как сообщает "Военное дело", политолог подчеркнул, что сценарий войны в Прибалтике зависит от того, насколько готовы поляки, немцы и шведы принять участие в военных действиях. Он указал на отсутствие у прибалтов значительной военной техники, авиации и флота, что делает их зависимыми от поддержки других стран НАТО.

Ищенко также высказал мнение, что Калининградский эксклав создает идеальные условия для провокации. При этом он отметил, что провокация может быть основана на предположении о готовящемся нападении России на Прибалтику, что, по его мнению, является вымыслом.

В заключение политолог подчеркнул, что исход провокации будет зависеть от готовности Польши, Германии и других стран принять участие в военных действиях.